Kocaeli İli, Kandıra İlçe, Çalca Köyü, 127 Ada, 87 Parsel, Sorgun düzü Mevkii, 6.880,87 m2 miktarlı taşınmaz.Köy merkezinin 500 metre kuzeyinde, ilçe merkezine 25 Km. İzmit Şehir merkezine 32 Km mesafededir. Yakın çevresinde köy yerleşim alanı, fındık bahçeleri, orman arazisi tarım arazisi, boş araziler bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir.
02 Oca 2022 - 15:43- Gündem Güncelleme: 02 Oca 2022 - 15:46
Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.