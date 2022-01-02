02 Oca 2022 - 15:43- Gündem G: 02 Oca 2022 - 15:46

Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılıktır

Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılık mask

Kocaeli İli, Kandıra İlçe, Çalca Köyü, 127 Ada, 87 Parsel, Sorgun düzü Mevkii, 6.880,87 m2 miktarlı taşınmaz.Köy merkezinin 500 metre kuzeyinde, ilçe merkezine 25 Km. İzmit Şehir merkezine 32 Km mesafededir. Yakın çevresinde köy yerleşim alanı, fındık bahçeleri, orman arazisi tarım arazisi, boş araziler bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir. 

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02 Oca 2022 - 15:43 - Gündem

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Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılık mask
Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılık
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