Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 126 Ada, 18 Parsel, SELİMİYE Mahalle/Köy, bahçe niteliğinde olan aşınmaz Gölcük ilçe merkezine kuş uçuşu 4,6 km uzaklıkta olup havadar bir noktadadır. Etrafında orman vb yeşil alanlar çoğunluktadır. Eski Selimiye köyü merkezinde, yeni haliyle Selimiye Mahallesinde bulunmaktadır. Taşınmaza orta yakın konumda çeşitli ticari işletmeler ve resmi kurumlar bulunmaktadır.
02 Oca 2022 - 15:45- Gündem Güncelleme: 02 Oca 2022 - 15:48
Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.