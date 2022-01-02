02 Oca 2022 - 15:45- Gündem G: 02 Oca 2022 - 15:48

Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılıktır(çoklu satış)

Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılık mask

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 126 Ada, 18 Parsel, SELİMİYE Mahalle/Köy, bahçe niteliğinde olan aşınmaz Gölcük ilçe merkezine kuş uçuşu 4,6 km uzaklıkta olup havadar bir noktadadır. Etrafında orman vb yeşil alanlar çoğunluktadır. Eski Selimiye köyü merkezinde, yeni haliyle Selimiye Mahallesinde bulunmaktadır. Taşınmaza orta yakın konumda çeşitli ticari işletmeler ve resmi kurumlar bulunmaktadır. 

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02 Oca 2022 - 15:45 - Gündem

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Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılık mask
Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılık
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