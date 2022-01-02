Kocaeli İl, Derince İlçe, 105 Ada, 8 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, Pıtıraklı Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup, kadastro yoluna cephesibulunmamaktadır.ve imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.
02 Oca 2022 - 15:47- Gündem Güncelleme: 02 Oca 2022 - 15:50
Derince'de 5993 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Derince'de 5993 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.