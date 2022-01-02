02 Oca 2022 - 15:47- Gündem G: 02 Oca 2022 - 15:50

Derince'de 5993 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Derince'de 5993 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

02 Oca 2022 - 15:47 - Gündem

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