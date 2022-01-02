Gönlü ile iyiliğe koşan insan: Emine Kavakçı

“İyilik yapmaya hiçbir şey engel değildir” diyerek, gönlünü ve kendini iyilik ve yardımseverlik için adayan, Çayırova’da ikamet eden ev hanımı Emine Kavakçı, bugüne kadar çok sayıda mağdur ailenin gönlüne dokundu; derdine derman oldu. Emine Kavakçı, Doğu ve Güneydoğu illerinde, zor şartlarda eğitim almaya çalışan öğrencilere yaptığı giyecek, yiyecek ve kitap yardımlarıyla, halkın gönlünde taht kurdu. Kavakçı, yaptığı yardımlardan dolayı çevresindeki insanlar ve tanıyan herkes tarafından ‘Melek Anne’ diye biliniyor.

60 ÇOCUK YİNE GİYDİRDİ

Mardin’in kırsal alanında bulunan bir okulda 60 çocuğa ‘Bir mont, bir bot’ götüren Emine Kavakçı, aynı zamanda Viranşehir’de bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu’nun kütüphane ihtiyaçlarını karşıladı. Urfa Viranşehir’de bulunan okula ise 250 adet zeytin ağacı dikerek hem çevre bilincini çocuklara göstermiş oldu hem de okulun yeşillenmesini sağladı.

“BİR MONT İLE BAŞLADIM”

Sosyal medyada, doğuda ki bir okulda öğretmenin, ‘Buradaki öğrencilerimiz çok zorluklar altında eğitim alıyor’ mesajı ile harekete geçtiğini belirten Emine Kavakçı, “Benim bu öğretmenin feryadına kulak vermem gerekir’ diye düşündüm. Hemen okul öğretmeni ile irtibata geçtim. Sonra bu okulda okuyan küçük yavrularımıza, ‘bir mont, bir bot’ diye çalışma başlattım. Gönülden bir iyilik yaparsanız, bunun arkası gelir. Gerçekten iyilik bulaşıcıdır” dedi.

KÖY OKULLARINA KİTAP

Doğu ve Güneydoğu’da bulunan birçok köy okuluna kitap desteğinde bulunan Emine Kavakçı, “Durumu yerinde olan herkesin, mağdur insanlara el uzatması gerekir. Doğu ve Güneydoğu’da birçok ile gittim. Birçok okula uğradım. Çok mağdur insanlarımız var. El atmalıyız. Gönüllerini kazanmalıyız. Bugüne kadar çok sayıda köy okuluna, imkânlarımız ölçüsünde kitap desteğinde bulundum, bulunmaya da devam edeceğim” dedi.