Hürriyet, metal işçilerini  mitingde yalnız bırakmadı

Metal sektöründe grup toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması sonrası başlayan eylemler kapsamında Türk Metal Sen’in ilk büyük mitingi İzmit Milli İrade Meydanı’nda yapıldı. Türk Metal-Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın işçiler adına Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS)’e seslendiği ve grev uyarısı yaptığı mitinge, işçilere verdiği değerle ülke genelinde adından söz ettiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. İşçilerin emeklerinin çok değerli olduğunu belirten Hürriyet haklı davalarında metal emekçilerine destek verdi.



PAVLAK-HÜRRİYET BULUŞMASI

Doğu Kışla Parkı ve Hasan Gemici Spor Salonu’nda buluşan yurdun dört bir yanından gelen metal işçileri sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak Milli İrade Meydanı’na geldi. Geniş güvenlik önemlerinin alındığı miting alanında başkan Hürriyet, yüzlerce emekçiyle tek tek selamlaşarak yanlarında olduğunu söyledi. Hürriyet’e başkan yardımcıları Ünal Özmural ve Emirşah Torun da eşlik etti. Hürriyet ardından genel başkan Kavlak ile bir araya gelerek süreçle ilgili değerlendirmede bulundu, yalnız olmadıklarını söyledi.



METAL NEDEN SOKAĞA ÇIKTI?

Türk Metal-Sen ve MESS arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, 7 Aralık 2021’de işveren temsilcisi sendikanın işçi ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış teklif etmesi üzerine Türk Metal’in masadan kalktı, görüşmeler kesildi ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tuttu. TİS görüşmelerinde 5 oturumda, 49 madde kabul edildi. Ücret artışı ve sosyal haklara bağlı parasal konuları içeren 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı.



KENTİMİZDE DE FABRİKALAR VAR

Ekonomik kriz, dövizdeki dalgalanmalar ve artan enflasyon karşısında her şeyin çok pahalandığını, ücretlilerin ve halkın geçim sıkıntısı geçtiğini belirten Türk Metal-Sen böyle bir dönemde çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan teklifi kabul etmediğini duyurdu. Grup TİS, en büyük sanayi kuruluşları Renault, Mercedes, MAN, Türk Traktör, Ford Otosan, Tofaş, Arçelik, Bosch, Otokar ve bunların yan sanayilerini kapsıyor. Binlerce işçiyi yakından ilgilendiren Grup TİS sürecinde büyük mitinge katılan işçiler “Grevse grev” dedi.



GENEL BAŞKANLAR DA KATILDI

Türk-İş Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Maden-İş Genel Başkanı Hakan Yeşil, Tes-İş Genel Başkanı Ersin Akma, TGS Genel Gökhan Durmuş, Tüm-Tis Genel Başkanı Kenan Öztürk, Selüloz-İş Genel Başkanı Aydın Parlakkılıç, Deri-Teks Genel Başkanı Makum Alagöz, Industriall Genel Sekreteri Kemal Özkan, Petrol-İş Genel Sekreteri Salip Akduman, Belediye-İş Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, sendika bölge başkanları, şube başkanları, işyeri temsilcileri ve binlerce emekçi katıldı.