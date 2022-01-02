02 Oca 2022 - 17:41- Gündem G: 02 Oca 2022 - 17:42

Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor

Açıldığı Cumhuriyet Bayramı’ndan sonra pandemi yasakları dışında kapılarını hiç kapatmayan Atatürk Evi Müzesi yarın tadilata alınıyor. Binlerce kişinin gezdiği Atatürk Evi, bir süre ziyarete kapalı olacak

Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor mask

Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in manevi oğlu tarihçi-yazar Eriş Ülger’in koleksiyonundan oluşan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait eserlerin sergilendiği Atatürk Evi Müzesi yarından itibaren bakıma alınıyor. Ulu Önder’e ait nadide eserlerin, kişisel eşya ve fotoğraflarının yer aldığı ve açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçisini ağırlayan Atatürk Evi Müzesi bir süre ziyarete kapalı olacak.

TADİLATTAN SONRA AÇILACAK

29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı’nda Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi üzerindeki restorasyonu tamamlanan tarihi konakta açılışı yapılan ve birçok şehirden ziyaretçisini derinden etkileyen 400 eserin yer aldığı dünyanın en zengin Atatürk Evi Müzesi konuklarını tadilatın tamamlanmasının ardından yeniden ağırlamaya başlayacak. 
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02 Oca 2022 - 17:41 - Gündem

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