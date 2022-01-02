Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok

İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olan Yahya Kaptan’daki Gülümse Kafe açıldığı günden bu yana vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmeti, yöresel tatları sunmaya devam ediyor. Vatandaşların gün içinde, işten sonra ve hafta sonları dinlenmek, çeşitli organizasyonlarını yapmak ve bir araya gelmek için tercih ettiği İzmit Belediyesi Gülümse Kafe sosyal belediyecilik anlayışını korumaya devam ediyor.

KRİZE İNAT ÇAY 2 TL

Pandemi sürecinde yasakların sona ermesinin ardından kapılarını İzmitlilere sonuna kadar açan, ferah iç dizaynı, geniş yeşil alanları ve sıcak, soğuk içecekler, yöresel tatlar ve atıştırmalıklarla vatandaşın cebini yormadan hizmet veren Gülümse Kafe’de çaya zam yapılmadı. Her şeye fahiş oranda zamların geldiği dönemde, ekonomik krize inat vatandaşı düşünen İzmit Belediyesi, Gülümse Kafe’de çay fiyatlarını yükseltmedi.

‘ZAM YOK’ KARARI

Gülümse Kafe’yi tercih eden vatandaşlar soğuk kış günlerinde sıcak çayla içini ısıtabiliyor. Gülümse Kafe’de çay hala 2 TL’den sunuluyor. Vatandaşların alım gücünün her geçen gün düştüğü, temel besin maddelerinde bile çok yüksek fiyat artışlarının yaşandığı ekonomik kriz günlerinde İzmit Belediyesi sosyalleşmenin herkesin hakkı olduğunu düşünerek hiçbir kafeteryasında fiyata zam yapmama kararı aldı.