Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok

İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olan Yahya Kaptan’daki Gülümse Kafe açıldığı günden bu yana vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmeti, yöresel tatları sunmaya devam ediyor. Vatandaşların gün içinde, işten sonra ve hafta sonları dinlenmek, çeşitli organizasyonlarını yapmak ve bir araya gelmek için tercih ettiği İzmit Belediyesi Gülümse Kafe sosyal belediyecilik anlayışını korumaya devam ediyor.
KRİZE İNAT ÇAY 2 TL
Pandemi sürecinde yasakların sona ermesinin ardından kapılarını İzmitlilere sonuna kadar açan, ferah iç dizaynı, geniş yeşil alanları ve sıcak, soğuk içecekler, yöresel tatlar ve atıştırmalıklarla vatandaşın cebini yormadan hizmet veren Gülümse Kafe’de çaya zam yapılmadı. Her şeye fahiş oranda zamların geldiği dönemde, ekonomik krize inat vatandaşı düşünen İzmit Belediyesi, Gülümse Kafe’de çay fiyatlarını yükseltmedi.
‘ZAM YOK’ KARARI
Gülümse Kafe’yi tercih eden vatandaşlar soğuk kış günlerinde sıcak çayla içini ısıtabiliyor. Gülümse Kafe’de çay hala 2 TL’den sunuluyor. Vatandaşların alım gücünün her geçen gün düştüğü, temel besin maddelerinde bile çok yüksek fiyat artışlarının yaşandığı ekonomik kriz günlerinde İzmit Belediyesi sosyalleşmenin herkesin hakkı olduğunu düşünerek hiçbir kafeteryasında fiyata zam yapmama kararı aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.