02 Oca 2022 - 21:38- Gündem G: 02 Oca 2022 - 21:41

İsmet Çiğit'in acı günü

Gazeteci merhum Dündar Çiğit'in eşi, gazeteci İsmet Çiğit'in annesi olan Birsen Çiğit, Bodrum'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İsmet Çiğit'in acı günü mask

Kocaeli'nin tanınmış gazetecilerinden olan merhum Dündar Çiğit'in eşi ve gazeteci İsmet Çiğit'in annesi olan Birsen Çiğit (84) bir süredir Bodrum'da yaşayan kızının yanında kalıyordu. Burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Çiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 3 çocuk annesi olan Birsen Çiğit'in cenazesi 3 Ocak Pazartesi günü Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek. 
# çocuk

02 Oca 2022 - 21:38 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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İsmet Çiğit'in acı günü
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