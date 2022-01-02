İsmet Çiğit'in acı günü

Kocaeli'nin tanınmış gazetecilerinden olan merhum Dündar Çiğit'in eşi ve gazeteci İsmet Çiğit'in annesi olan Birsen Çiğit (84) bir süredir Bodrum'da yaşayan kızının yanında kalıyordu. Burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Çiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 3 çocuk annesi olan Birsen Çiğit'in cenazesi 3 Ocak Pazartesi günü Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.