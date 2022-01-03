03 Oca 2022 - 09:30- Asayiş G: 03 Oca 2022 - 09:31

Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu

Kocaeli’de bir hastanenin otoparkında bulunan park halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri köpükle ilk müdahaleyi yaparak yangının etraftaki araçlara sirayet etmesini engelledi.
Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu mask

Yangın, İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Alikahya Kadın ve Doğum Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup P.’ye ait 80 ABJ 296 plakalı Skoda marka otomobil hastanenin otoparkında park halindeyken, motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükseldi. Dumanı gören hastanenin güvenlik personelleri önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Daha sonra ise, yangın söndürme tüpünü kapan güvenlik personelleri, yangının büyümemesi için ilk müdahaleyi yaptı. Yangını kontrol altına alan güvenlik görevlileri, diğer otomobillerin de zarar görmesine engel oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınmış olan yangını tamamen söndürdü. Düzce’den hastaneye gelen Yakup P. isimli vatandaş ise aracının yandığını plakası anons edilince öğrendi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

# Kadın

03 Oca 2022 - 09:30 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.531.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kolonya içip, öldü mask
Kolonya içip, öldü
Yılbaşında jandarmadan denetim mask
Yılbaşında jandarmadan denetim
Aranan 74 kişi uygulamalarda yakalandı mask
Aranan 74 kişi uygulamalarda yakalandı
Ev almak için biriktirdiği altın ve paralar çalındı mask
Ev almak için biriktirdiği altın ve paralar çalındı
Yılbaşı denetimlerinde 180 sürücüye ceza mask
Yılbaşı denetimlerinde 180 sürücüye ceza
Kocaeli’de 2022 yılı kanlı başladı mask
Kocaeli’de 2022 yılı kanlı başladı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL