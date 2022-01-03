Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu

Yangın, İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Alikahya Kadın ve Doğum Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup P.’ye ait 80 ABJ 296 plakalı Skoda marka otomobil hastanenin otoparkında park halindeyken, motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükseldi. Dumanı gören hastanenin güvenlik personelleri önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Daha sonra ise, yangın söndürme tüpünü kapan güvenlik personelleri, yangının büyümemesi için ilk müdahaleyi yaptı. Yangını kontrol altına alan güvenlik görevlileri, diğer otomobillerin de zarar görmesine engel oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınmış olan yangını tamamen söndürdü. Düzce’den hastaneye gelen Yakup P. isimli vatandaş ise aracının yandığını plakası anons edilince öğrendi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
# Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.