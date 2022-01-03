Kartepe’de 760 çift dünya evine girdi

Kartepe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılında evlilik işlemleri için başvuranların sayısını açıkladı. Verilere göre, 2021 yılı içerisinde 760 çifte nikah kıyıldı. Nikah cemiyetleri, Kartepe Belediyesi Acısu Kültür Merkezi, Ataevler Kültür Merkezi, Derbent Kültür Merkezi, Hasan Yılmaz Kültür Merkezi, Rıdvan Çetin Kültür Merkezi, Suadiye Kültür Merkezi, Uzunçiftlik Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezleri ve Eşme sahilinde ki açık alanda gerçekleştirildi. Çiftleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yalnız bırakmadı. Başkan Kocaman, çiftlerin kimi zaman nikahlarını kıyarken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek mutlu günlerine ortak oldu.