03 Oca 2022 - 09:38- Ekonomi G: 03 Oca 2022 - 09:42

Muayene ücretlerine zam geldi! Arabası olan yandı

Yeni yıl art arda gelen zamlarla başlarken bir zam da araç muayene ücretlerine geldi. Yüzde 36,2'lik zamla birlikte muayene ücretleri otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, motosikletler de ise 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

Muayene ücretlerine zam geldi! Arabası olan yandı mask

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

YÜZDE 36,20'LİK YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.


MOTOSİKLETTE 258,42 LİRAYA YÜKSELDİ

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

03 Oca 2022 - 09:38 - Ekonomi

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