Prof. Dr. Hamdi Yılmaz vefat etti

Aslen Giresunlu olan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Hamdi Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi bugün (2 Ocak Pazar) memleketi Giresun Keşap İlçesi Uğurca Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verilecek.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PAYLAŞTI
Kocaeli Üniversitesinin sosyal medya hesabı üzerinden Hamdi Yılmaz’ın vefatına ilişkin yapılan paylaşımda “Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı, değerli hocamız Prof. Dr. Hamdi Yılmaz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet; Kocaeli Üniversitesi Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.