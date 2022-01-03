03 Oca 2022 - 09:46- Gündem G: 03 Oca 2022 - 09:49

Prof. Dr. Hamdi Yılmaz vefat etti

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Hamdi Yılmaz vefat etti
Prof. Dr. Hamdi Yılmaz vefat etti mask

Aslen Giresunlu olan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Hamdi Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi bugün (2 Ocak Pazar) memleketi Giresun Keşap İlçesi Uğurca Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verilecek.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PAYLAŞTI

Kocaeli Üniversitesinin sosyal medya hesabı üzerinden Hamdi Yılmaz’ın vefatına ilişkin yapılan paylaşımda “Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı, değerli hocamız Prof. Dr. Hamdi Yılmaz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet; Kocaeli Üniversitesi Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı. 

03 Oca 2022 - 09:46 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.531.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İsmet Çiğit'in acı günü mask
İsmet Çiğit'in acı günü
Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor mask
Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor
Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok mask
Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok
Gönlü ile iyiliğe koşan insan: Emine Kavakçı mask
Gönlü ile iyiliğe koşan insan: Emine Kavakçı
Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılık mask
Gölcük'te 1809 m² tarla icradan satılık
Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılık mask
Kandıra'da 6880 m² tarla icradan satılık
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL