TOKİ'den Kocaeli'ye 651 konutluk yeni proje!

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Dilovası projesi için start verdi. Dar gelirli aileleri konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Dilovası projesinde 651 adet konut yer alacak.
8 MART'TA GERÇEKLEŞİCEK
Kocaelili vatandaşların yüzünü güldüren TOKİ Dilovası projesinde konutların yanı sıra 12 adet dükkan da yer alacak. Altyapı ve çevre düzenlemesi işinin de yer aldığı TOKİ Dilovası projesinin ihalesi 8 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesindeki ihale ilanı şu şekilde: Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi KDGP 1. Etap 651 Konut, 12 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.