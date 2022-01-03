TOKİ'den Kocaeli'ye 651 konutluk yeni proje!

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Dilovası projesi için start verdi. Dar gelirli aileleri konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Dilovası projesinde 651 adet konut yer alacak.

8 MART'TA GERÇEKLEŞİCEK

Kocaelili vatandaşların yüzünü güldüren TOKİ Dilovası projesinde konutların yanı sıra 12 adet dükkan da yer alacak. Altyapı ve çevre düzenlemesi işinin de yer aldığı TOKİ Dilovası projesinin ihalesi 8 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesindeki ihale ilanı şu şekilde: Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi KDGP 1. Etap 651 Konut, 12 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.