İzmit Belediyesi'nden Büyükşehir'e "Fikir alma nezaketinde bulunulmuyor"

İzmit Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; " Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi, halkın ve bu kentte söz sahibi olan paydaşlarının fikirlerini almadan Milli İrade Meydanı Proje Lansmanı’nı düzenledi.



Artık dünya yeni bir anlayışa adım atıyor. Halkın isteklerini önemseyen, paydaşların seslerine kulak tıkamayan, sadece yönetimin değil halkın da söz sahibi olduğu projeler kabul görüyor ve uygulanabilir hale getiriliyor. Katılımcı, şeffaf ve açık ilkelerle projeler düzenlenirken, hep birlikte adım atılıyor, kimse “Ben yaptım oldu, benim içime sindi gerisine gerek yok” demiyor.



Özellikle uluslararası anlamda öne çıkan belediyeler; meydan, park gibi ortak kullanım alanlarını düzenlerken, kentlinin taleplerini dile getirip tercihini kullandığı bir katılım sürecini öngörüyor.



Dünya yeni bir anlayışı kucaklarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kimseye sormadan, halkın taleplerini dinlemeden, kentin o alandaki isimlerine danışmadan, paydaşlarının fikirlerini önemsemeden bir tanıtım toplantısı düzenliyor. İzmit’in idari ilçe sınırları içerisinde olmasına rağmen İzmit Belediyesi'nden bir fikir alma nezaketinde bile bulunulmuyor. Fikir alınmasını bir kenara bırakın, İzmit Belediyesi tanıtım toplantısından son dakika haberdar ediliyor ve buna rağmen katılım sağlayan Başkan Yardımcımıza yer dahi ayırılmıyor.



TMMOB’un Milli İrade Meydanı ile ilgili belirttiği çekinceleri ne yazık ki bizler de paylaşıyoruz. 400.000 nüfusu olan merkez ilçesinde 50.000 m2 alana yapılması planlanan, %80’ine yakın alanı sert zemin olarak tasarlanan, içinde ticari birimlerin yer aldığı bir proje olarak görülüyor. Projenin kenti ve kültürünü tanımayan ellerden çıkması da bu kent için olumsuz anlamlar içeriyor.



Ne yazık ki İzmit, yıllardır bu kenti bilmeyenlerin, bu kentin yapısını tanımayanların elinde hep yerinde saydı. Halka sorulmadan yapılan işlerle bu kent çok çekti.



Her zaman dediğimiz gibi. Bu kentte yaşayan halk, nasıl bir kentte yaşamak istediğine kendisi karar vermeli, düşünceleri ve fikirleri asla es geçilmemeli. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesini geçmişte eski Valilik alanını Kent meydanına dönüştürürken yaptıkları hataları tekrarlamamaya davet ediyoruz."