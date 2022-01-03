İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Büyükşehir tarafından yapılan Yürüyüş Yolu Projesi ile ilgili “Bu proje şimdiden revizyona aday” dedi. Özmural yaptığı paylaşımda, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yürüyüş yolu düzenleme çalışması bir çok problemi beraberin de getirecek gözüküyor.Yol boyu yapılan yüzlerce metre su ızgaralarının vida ile sabitlenmesi nedeniyle temizlenebilme imkanını zorlaştıracak. Şimdiden içleri dolmuş durumda. Yolun kenarına konan beton kaideler de araçlar için ağır hasarlı kazalara davetiye çıkaracak nitelikte. Onlar da hasar görmeye başlamış durumda. İnce işçilik ise hak getire. Bu proje şimdiden revizyona aday” dedi.
03 Oca 2022 - 10:53- Gündem Güncelleme: 03 Oca 2022 - 10:55
İzmit Belediyesi’nden Yürüyüş Yolu için ilk eleştiri
Yürüyüş Yolu Projesi ile ilgili eleştirilerde bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Bu proje şimdiden revizyona aday” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.