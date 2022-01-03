03 Oca 2022 - 10:53- Gündem G: 03 Oca 2022 - 10:55

İzmit Belediyesi’nden Yürüyüş Yolu için ilk eleştiri

Yürüyüş Yolu Projesi ile ilgili eleştirilerde bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Bu proje şimdiden revizyona aday” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nden Yürüyüş Yolu için ilk eleştiri mask

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Büyükşehir tarafından yapılan Yürüyüş Yolu Projesi ile ilgili “Bu proje şimdiden revizyona aday” dedi. Özmural yaptığı paylaşımda, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yürüyüş yolu düzenleme çalışması bir çok problemi beraberin de getirecek gözüküyor.Yol boyu yapılan yüzlerce metre su ızgaralarının vida ile sabitlenmesi nedeniyle temizlenebilme imkanını zorlaştıracak. Şimdiden içleri dolmuş durumda. Yolun kenarına konan beton kaideler de araçlar için ağır hasarlı kazalara davetiye çıkaracak nitelikte. Onlar da hasar görmeye başlamış durumda. İnce işçilik ise hak getire. Bu proje şimdiden revizyona aday” dedi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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03 Oca 2022 - 10:53 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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