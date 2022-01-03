Rheindorf Altachlı gurbetçi stoper Berkay Dabanlı ile ilgileniyoruz. Berkay Tolga Dabanlı, Almanya'da yetişmiş Türk futbolcusu. Bundesliga ekiplerinden Rheindorf Altach'ta stoper olarak oynuyor. 27 Haziran 1990 (31) Frankfurt doğumlu oyuncu 1.90 boyunda bir dev. Gelişmeler merakla izleniyor.
03 Oca 2022 - 19:00- Spor Güncelleme: 03 Oca 2022 - 19:02
Berkay Dabanlı gündemde
Rheindorf Altachlı gurbetçi stoper Berkay Dabanlı ile ilgileniyoruz. Berkay Tolga Dabanlı, Almanya'da yetişmiş Türk futbolcusu. Bundesliga ekiplerinde...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.