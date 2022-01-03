03 Oca 2022 - 19:00- Spor G: 03 Oca 2022 - 19:02

Berkay Dabanlı gündemde

Rheindorf Altachlı gurbetçi stoper Berkay Dabanlı ile ilgileniyoruz. Berkay Tolga Dabanlı, Almanya'da yetişmiş Türk futbolcusu. Bundesliga ekiplerinde...
Berkay Dabanlı gündemde mask

Rheindorf Altachlı gurbetçi stoper Berkay Dabanlı ile ilgileniyoruz. Berkay Tolga Dabanlı, Almanya'da yetişmiş Türk futbolcusu. Bundesliga ekiplerinden Rheindorf Altach'ta stoper olarak oynuyor. 27 Haziran 1990 (31) Frankfurt doğumlu oyuncu 1.90 boyunda bir dev. Gelişmeler merakla izleniyor.

03 Oca 2022 - 19:00 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.531.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü’ye kulüp bulmaları söylendi mask
Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü’ye kulüp bulmaları söylendi
Mustafa Reşit Akçay: "Orta sahaya en az iki oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz" mask
Mustafa Reşit Akçay: "Orta sahaya en az iki oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz"
“Ova”lı Ayberk ‘SİVRİ’liyor mask
“Ova”lı Ayberk ‘SİVRİ’liyor
Çınaraltı’nda  3 futbolcu ile yollar ayrıldı mask
Çınaraltı’nda  3 futbolcu ile yollar ayrıldı
Yaşayan efsane artık öğretmen mask
Yaşayan efsane artık öğretmen
Darıca G.B'nin Antalya kampı başladı mask
Darıca G.B'nin Antalya kampı başladı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL