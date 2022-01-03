Berkay Dabanlı gündemde

Rheindorf Altachlı gurbetçi stoper Berkay Dabanlı ile ilgileniyoruz. Berkay Tolga Dabanlı, Almanya'da yetişmiş Türk futbolcusu. Bundesliga ekiplerinden Rheindorf Altach'ta stoper olarak oynuyor. 27 Haziran 1990 (31) Frankfurt doğumlu oyuncu 1.90 boyunda bir dev. Gelişmeler merakla izleniyor.