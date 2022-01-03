Alternatif Bank ve Hepsiburada’dan kadınlara özel destek paketi  

Alternatif Bank Hepsiburada iş birliğiyle, Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına üye olan iş ortaklarına özel yeni bir destek paketi hayata geçirildi. Alternatif Bank, “Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket” kapsamında sunduğu bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleriyle, limited veya anonim şirketlerde hakim ortak konumundaki kadın girişimcilerin işlerini daha ileriye taşımalarına destek olacak. Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, yeni işbirliğinden memnun olduklarını söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.