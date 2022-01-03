Alternatif Bank ve Hepsiburada’dan kadınlara özel destek paketi  

Alternatif Bank Hepsiburada iş birliğiyle, Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına üye olan iş ortaklarına özel yeni bir destek paketi hayata geçirildi. Alternatif Bank, “Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket” kapsamında sunduğu bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleriyle, limited veya anonim şirketlerde hakim ortak konumundaki kadın girişimcilerin işlerini daha ileriye taşımalarına destek olacak. Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, yeni işbirliğinden memnun olduklarını söylediler.