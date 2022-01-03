Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk’ün, ‘Kâğıtsız Şube Bankacılığı’ programı, ödeme dünyasının köklü dergisi Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards 2021’de, ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi’ ödülünün sahibi oldu. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki Architecht de PowerFactor Saas Dönüşümü aynı kategoride ödüle layık görüldü.
03 Oca 2022 - 14:51- Ekonomi Güncelleme: 03 Oca 2022 - 14:52
Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e yenilikçi müşteri deneyimi ödülü
Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk’ün, ‘Kâğıtsız Şube Bankacılığı’ programı, ödeme dünyasının köklü dergisi Payment Syste...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.