03 Oca 2022 - 14:51- Ekonomi G: 03 Oca 2022 - 14:52

Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e  yenilikçi müşteri deneyimi ödülü  

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk’ün, ‘Kâğıtsız Şube Bankacılığı’ programı, ödeme dünyasının köklü dergisi Payment Syste...
Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e  yenilikçi müşteri deneyimi ödülü   mask

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk’ün, ‘Kâğıtsız Şube Bankacılığı’ programı, ödeme dünyasının köklü dergisi Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards 2021’de, ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi’ ödülünün sahibi oldu. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki Architecht de PowerFactor Saas Dönüşümü aynı kategoride ödüle layık görüldü.

03 Oca 2022 - 14:51 - Ekonomi

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Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e  yenilikçi müşteri deneyimi ödülü   mask
Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e  yenilikçi müşteri deneyimi ödülü  
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