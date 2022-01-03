Yünsa 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

Avrupa’nın en büyük üst segment yünlü kumaş üreticisi Yünsa, sürdürülebilirlik odağında yürüttüğü çalışmasıyla önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi’nin verilerine göre Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE® elyaf kullanarak, 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürmüş oldu.

DOĞAYI KORUMAK

Üretimlerinin merkezinde çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir çözümler ve inovasyonun yer aldığını belirten Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Doğayı koruyan üretim anlayışımız doğrultusunda, koleksiyonlarımızda daha az doğal kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem veriyoruz” dedi.