Demir: Emek en yüce değerdir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve teşkilat mensuplarıyla birlikte miting alanındaki yerini aldı. Demir, sendika başkanlarıyla yaptığı görüşmede genel başkanları Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını iletirken, emeğin en yüce değer olduğunu vurguladı, çalışanların haklı talep ve mücadelelerine destek verdiklerini söyledi.
DEĞİŞİMİN SİNYALİ
Kalabalık bir heyetle erken saatlerde alana giden Doğan Demir, burada sendika yöneticileriyle bire bir temaslarda bulundu. Büyük katılımla gerçekleşen mitingde verilen hak arama mücadelesine parti olarak destek verdiklerini belirten Demir, 2022’nin seçim yılı olacağını, alandaki görüntünün değişimin sinyali olduğunu vurguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.