03 Oca 2022 - 15:06- Gündem G: 03 Oca 2022 - 15:07

Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu  

STK buluşmaları kapsamında dernek ziyaretlerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu

Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu   mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşları nezdinde yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu. Burada Dernek Başkanı Ünal Çelik ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aygün’e ziyaretinde AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette geride kalan yaklaşık üç yıllık süreçte hizmete sundukları ve yapımını planladıkları projeleri paylaşan Başkan Aygün, dernek temsilcilerinin talep ve önerilerini de dikkatle dinledi.

DERNEK ZİYARETLERİ

Sivil toplum kuruluşları ile istişarelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Bir kültür mozaiği olan Derince 'mizde derneklerimizi ziyaret ederek, hemşerilerimizle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Yeni yılın ilk gününde bu kez kentimizin dinamiklerinden Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği' ne konuk olduk. İlçemize değer katan projelere birlikte imza attığımız sivil toplum kuruluşlarımızla istişarelerimiz bizim için çok değerli. Bu vesileyle bizleri misafir eden Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik, dernek yönetimi ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik de ilçeye kazandırdığı projeler dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Aygün’den projelere yakın takip   mask
Aygün’den projelere yakın takip  
Derince’de fiyat ve etiketler, didik didik denetleniyor mask
Derince’de fiyat ve etiketler, didik didik denetleniyor
Aygün, Yörükler’e konuk oldu mask
Aygün, Yörükler’e konuk oldu
Cem Vakfı ve iş adamları Başkan Aygün’ü ziyaret etti mask
Cem Vakfı ve iş adamları Başkan Aygün’ü ziyaret etti
Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor   mask
Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor  
Aygün, Yığılcalılara konuk oldu mask
Aygün, Yığılcalılara konuk oldu
Başkan Aygün, Aydın ve Şeker’i konuk etti   mask
Başkan Aygün, Aydın ve Şeker’i konuk etti  
Aygün, Mardinlilere konuk oldu mask
Aygün, Mardinlilere konuk oldu
Aygün: Her zaman engellilerin yanınızdayız   mask
Aygün: Her zaman engellilerin yanınızdayız  
Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler   mask
Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler  

03 Oca 2022 - 15:06 - Gündem

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