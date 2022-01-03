Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşları nezdinde yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu. Burada Dernek Başkanı Ünal Çelik ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aygün’e ziyaretinde AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette geride kalan yaklaşık üç yıllık süreçte hizmete sundukları ve yapımını planladıkları projeleri paylaşan Başkan Aygün, dernek temsilcilerinin talep ve önerilerini de dikkatle dinledi.

DERNEK ZİYARETLERİ

Sivil toplum kuruluşları ile istişarelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Bir kültür mozaiği olan Derince 'mizde derneklerimizi ziyaret ederek, hemşerilerimizle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Yeni yılın ilk gününde bu kez kentimizin dinamiklerinden Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği' ne konuk olduk. İlçemize değer katan projelere birlikte imza attığımız sivil toplum kuruluşlarımızla istişarelerimiz bizim için çok değerli. Bu vesileyle bizleri misafir eden Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik, dernek yönetimi ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik de ilçeye kazandırdığı projeler dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.