03 Oca 2022 - 15:07- Asayiş G: 03 Oca 2022 - 15:10

Yolda yürürken bıçaklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolda yürüdüğü sırada kavga eden şahısların yanından geçen 19 yaşındaki genç bıçaklandı.
Yolda yürürken bıçaklandı mask

Olay, Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehitler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Osman Ö. (19), tartışan kişilerin arasından geçtiği sırada kalçasından bıçaklandı. Osman Ö.'nün bıçaklandığını gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kavga eden şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 19 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga sırasında Osman Ö'nün bıçaklanmasına sebep olduğu belirlenen Ü.S. ise gözaltına alındı. Ü.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
# sağlık

03 Oca 2022 - 15:07 - Asayiş

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