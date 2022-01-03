TÜİK rakamlarına güven yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın zirvesine yükseldi. Aralıkta aylık enflasyon yüzde 13,58 ile tarihi seviyeye ulaştı. Yıllık enflasyon yüzde 36.08 ile AKP iktidarının başlangıcından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bundan önceki en yüksek yıllık enflasyon Eylül 2002’de yüzde 37 ile görülmüştü. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 19,35 arttığını, E-TÜFE’nin 2021 yılındaki artışı ise yüzde 82.81 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bu doğrultuda memur ve emeklilerin alacağı zam da belirlenmiş oldu.

TÜİK’E GÜVEN YOK

Açıklanan enflasyon oranını ve bu rakamlar itibariyle gelen zamları gazetemize değerlendiren Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık “Yaşadığımız en büyük sıkıntı TÜİK’in gerçek olmayan rakamları açıklaması” ifadelerinde bulunurken (TÜED) İzmit Şubesi Başkanı Adem Özata ise “TÜİK’in söylediği enflasyon oranında zam alıyoruz onu değiştiremiyoruz. Değişmesini istiyoruz. Aslında her zaman seyyanen zam istiyoruz” dedi. KESOB Başkanı Kadir Durmuş, TÜİK’in açıkladığı rakamları eleştirerek, “Daha önce açıklanıyordu yüzde 13,14 idi. Nasıl oldu yüzde 36,08?” şeklinde soru yöneltti.

“RAKAMLAR GERÇEK OLSAYDI ALIM GÜCÜMÜZ DÜŞMEZDİ”

Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, enflasyon oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, “TÜİK beni şaşırttı. İlk defa gerçeğe yakın rakamlar ortaya koydu. Ekim ayı, Kasım ayı TÜİK rakamları gerçeğe yakın olsaydı bizim alım gücümüz bu kadar düşmezdi diye düşünüyorum. Erbakan zammından sonra 6 aylık belki de en yüksek alınan zam bu enflasyon farkıyla beraber. Yeterli değil maalesef. Şu anda zaten hükümet kanadıyla ek protokolle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hem emekli memurlar hem de çalışan memurlar için ek bir zam verilmesi, iyileştirme yapılması ile ilgili görüşmeler devam ediyor. O da birkaç gün içerisinde belli olacaktır” dedi.

“EN BÜYÜK ENFLASYON KASIM AYINDA OLMASI LAZIMDI”

“Yaşadığımız en büyük sıkıntı TÜİK’in gerçek olmayan rakamları açıklaması” diyen Yaşlık, “Biz bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü ekonomik hayattaki dalgalanmalar, özellikle son 5 aydaki dalgalanma en fazla çalışan emekçi kesimi etkiledi. Bir de üzerine TÜİK’in son üç, dört aydır açıkladığı gerçekçi olmayan enflasyon rakamları durumu daha da kötüleştirdi. Zaten gerçek enflasyon oranı açıklanırsa bizim maaşlarımız enflasyon ile garanti altına alınmış oluyor. Yaşadığımız en büyük sıkıntı TÜİK’in gerçek olmayan rakamları açıklaması. Bence tarihteki en büyük enflasyon geçtiğimiz kasım ayında olması lazımdı ama maalesef komik bir rakam açıklandı. Değişik kazanımlar var; onlar da eklendiğinde maaşlara ciddi şekilde etki edecek ama biz bunun biraz daha iyileştirilmesi için şu anda hükümetle görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

“KOMİSYONDA MEMUR VE İŞÇİ TEMSİLCİSİ OLMALI”

Enflasyonu belirleme komisyonunda memur ve işçi kesiminden temsilci olması gerektiğini belirten Yaşlık, “Mutfakta, pazarda vb. yerleri baz aldığımızda en az yüzde 55’in üzerinde bir enflasyon olduğunu düşünüyorum. Bu sadece benim kanaatim değil halkın da genel kanaati bu şekilde. Buna rağmen bir kamu kurumunun rakamlarla bu şekilde gerçek olmayan şekilde bilgi vermesi hem hükümeti hem de çalışanları sıkıntıya soktuğunu düşünüyorum. Öneri olarak da enflasyonu belirleme komisyonunda mutlaka memur ve işçi sendikaları kesiminden birer tane temsilci olup bu rakamları izlemesi şeklinde bir sistemin kurulması taraftarıyım. Bizim hükümet kanadına böyle bir çağrımız var. Rakamlar ortada geziyor ama umarım kalıcı bir çözüm olarak komisyonlarda işçi ve memur sendikalarından temsilciler olması bu işi kanun olarak kökten çözeceğini düşünüyorum” dedi.

EMEKLİLER SEYYANEN ZAM İSTİYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İzmit Şubesi Başkanı Adem Özata ise “Bu zam bizim için yeterli değil. Biz seyyanen zam bekliyoruz. Çünkü emeklilerin yüzde 70’i 2 bin 500-3 bin lira civarı maaş alıyor. Onlara şu anda yeterli gelmiyor. Bir iyileştirme bekliyoruz. İnşallah kabine toplantısında çıkar, çıkmazsa durumumuz iyi değil. Enflasyon rakamları hiçbir zaman gerçeği yansıtmıyor ama kanuna bağladıkları için mecburen onu alıyoruz. 1999’da çıkarılan kanuna göre TÜİK’in söylediği enflasyon oranında zam alıyoruz onu değiştiremiyoruz. Değişmesini istiyoruz. Aslında her zaman seyyanen zam istiyoruz. İnşallah seyyanen zam verirler de bizi etkiler. İyileştirme bekliyoruz. Elektriğe zam geliyor, daha gelmeden gitti” dedi.

“BİR AYDA MI FIRLADI GİTTİ ENFLASYON?”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, “Bu açıklanan rakamları kamuoyuna bırakmak lazım ne kadar doğrudur, o kadar mıdır enflasyon diye. Zannetmiyorum böyle olduğunu. Daha önce açıklanıyordu yüzde 13,14 idi. Nasıl oldu yüzde 36,08? Bir ayda mı böyle fırladı gitti bu enflasyon? Asgari ücret 4 bin 253 lira yetersiz kalacak. Elektriğe gelen zam belli” şeklinde konuştu.