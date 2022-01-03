Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nde dükkanlar ya kapanıyor ya da taşınıyor

İzmit’te Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nde birçok esnafın kapattığı ya da taşındığı görüldü. Esnaf, artan kira ve maliyetlerle ilgili kapattıklarını ya da daha uygun kiralar ödeyebileceği yerlere geçtiğini belirtirken kiralık dükkanların fiyatının 2 bin ile 30 bin arasında değiştiği öğrenildi. Hem pandemi hem de dövizdeki değişimler nedeniyle zor günler yaşayan esnaf çareyi daha uygun yere taşınmak ya da kapatmakta buluyor.

“PROJE SONRASI 15 BİN LİRA İSTEYECEKLER”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş yaşanan durumla ilgili, “Dışarıdan gelmiş, Ticaret Odası’na kayıtlı olanlar yüksek kirayla giriyorlar ondan sonra 6 ay, 1 sene sonra kapatıyorlar. Kiraların tavan fiyatı yüzde 19.6 olarak belirlendi. Yüzde 10 arttırsa bile sıkıntı. Çok zor, Allah yardım etsin. Yürüyüş Yolu Projesi ve Fethiye Caddesi Projesi de kiraları etkiliyor. Güllük gülistanlık olanlar 5 bin lira alıyorsa proje sonrası 15 bin lira isteyecekler. Projeler iyi projeler. Yüksek kira istendiğinden dolayı kapananlar, taşınanlar oluyor. Onun için alternatifler üretmek lazım” dedi.

PROJE BİTİMİNDE CİDDİ ZAM BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre hem Yürüyüş Yolu hem de Fethiye Caddesi’nde bulunan dükkanlar için en düşük 2 bin lira en yüksek ise 30 bin lira isteniyor. Devam eden Yürüyüş Yolu Projesi ve Fethiye Caddesi Projesi’nin bitiminin ardından mal sahiplerinin kiralara ciddi zam yapacağı konuşuluyor.