03 Oca 2022 - 15:27- Ekonomi G: 03 Oca 2022 - 15:32

Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nde dükkanlar ya kapanıyor ya da taşınıyor

İzmit Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nde çok sayıda dükkanın taşındığı ya da kapandığı görüldü. Esnaf, bu durumun sebebinin artan kiralar olduğunu belirtirken devam eden iki proje sonrası kiraların daha da artacağı konuşuluyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nde dükkanlar ya kapanıyor ya da taşınıyor mask

İzmit’te Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nde birçok esnafın kapattığı ya da taşındığı görüldü. Esnaf, artan kira ve maliyetlerle ilgili kapattıklarını ya da daha uygun kiralar ödeyebileceği yerlere geçtiğini belirtirken kiralık dükkanların fiyatının 2 bin ile 30 bin arasında değiştiği öğrenildi. Hem pandemi hem de dövizdeki değişimler nedeniyle zor günler yaşayan esnaf çareyi daha uygun yere taşınmak ya da kapatmakta buluyor.

PROJE SONRASI 15 BİN LİRA İSTEYECEKLER”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş yaşanan durumla ilgili, “Dışarıdan gelmiş, Ticaret Odası’na kayıtlı olanlar yüksek kirayla giriyorlar ondan sonra 6 ay, 1 sene sonra kapatıyorlar. Kiraların tavan fiyatı yüzde 19.6 olarak belirlendi. Yüzde 10 arttırsa bile sıkıntı. Çok zor, Allah yardım etsin. Yürüyüş Yolu Projesi ve Fethiye Caddesi Projesi de kiraları etkiliyor. Güllük gülistanlık olanlar 5 bin lira alıyorsa proje sonrası 15 bin lira isteyecekler. Projeler iyi projeler. Yüksek kira istendiğinden dolayı kapananlar, taşınanlar oluyor. Onun için alternatifler üretmek lazım” dedi.

PROJE BİTİMİNDE CİDDİ ZAM BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre hem Yürüyüş Yolu hem de Fethiye Caddesi’nde bulunan dükkanlar için en düşük 2 bin lira en yüksek ise 30 bin lira isteniyor. Devam eden Yürüyüş Yolu Projesi ve Fethiye Caddesi Projesi’nin bitiminin ardından mal sahiplerinin kiralara ciddi zam yapacağı konuşuluyor.

# Zam

03 Oca 2022 - 15:27 - Ekonomi

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.531.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e  yenilikçi müşteri deneyimi ödülü   mask
Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e  yenilikçi müşteri deneyimi ödülü  
Yünsa 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü mask
Yünsa 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü
Türkiye Finans yeni düzene uydu     mask
Türkiye Finans yeni düzene uydu    
Alternatif Bank ve Hepsiburada’dan kadınlara özel destek paketi   mask
Alternatif Bank ve Hepsiburada’dan kadınlara özel destek paketi  
“Temiz Su, Her Çocuğun Hakkı!” mask
“Temiz Su, Her Çocuğun Hakkı!”
İzocam, 2022’de fark yaratan projelerle adından söz ettirecek mask
İzocam, 2022’de fark yaratan projelerle adından söz ettirecek
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL