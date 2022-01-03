03 Oca 2022 - 15:34- Gündem G: 03 Oca 2022 - 15:36

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye ulaştı

KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi. 

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye ulaştı mask

Kocaeli'nin  Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesindeki verilere göre barajdaki su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi. Barajdaki su miktarı 26 milyon 650 bin metreküpe ulaştı. Mevsim yağışlarına bağlı olarak önümüzdeki haftalarda barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor. 
# Başiskele

03 Oca 2022 - 15:34 - Gündem

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