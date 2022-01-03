Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesindeki verilere göre barajdaki su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi. Barajdaki su miktarı 26 milyon 650 bin metreküpe ulaştı. Mevsim yağışlarına bağlı olarak önümüzdeki haftalarda barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor.
03 Oca 2022 - 15:34- Gündem Güncelleme: 03 Oca 2022 - 15:36
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye ulaştı
KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.