Atalay Babacan Kocaelispor’da

28 Haziran 2000 (21) Denizli doğumlu merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan, Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı. 1.74 boyundaki genç oyuncunun transfere evet dediği öğrenildi. U-21 milli takımında da yer alan Atalay’ın piyasa değeri 300 bin avro. Sözleşmenin kiralık olarak yapılacağı öğrenildi.