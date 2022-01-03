03 Oca 2022 - 15:37- Spor G: 03 Oca 2022 - 15:40

Atalay Babacan Kocaelispor’da

28 Haziran 2000 (21) Denizli doğumlu merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan, Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı. 1.74 boyundaki genç oyuncun...
Atalay Babacan Kocaelispor’da mask

28 Haziran 2000 (21) Denizli doğumlu merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan, Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı. 1.74 boyundaki genç oyuncunun transfere evet dediği öğrenildi. U-21 milli takımında da yer alan Atalay’ın piyasa değeri 300 bin avro. Sözleşmenin kiralık olarak yapılacağı öğrenildi.
# Kocaelispor

03 Oca 2022 - 15:37 - Spor

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