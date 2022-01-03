28 Haziran 2000 (21) Denizli doğumlu merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan, Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı. 1.74 boyundaki genç oyuncunun transfere evet dediği öğrenildi. U-21 milli takımında da yer alan Atalay’ın piyasa değeri 300 bin avro. Sözleşmenin kiralık olarak yapılacağı öğrenildi.
03 Oca 2022 - 15:37- Spor Güncelleme: 03 Oca 2022 - 15:40
Atalay Babacan Kocaelispor’da
28 Haziran 2000 (21) Denizli doğumlu merkez orta saha oyuncusu Atalay Babacan, Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı. 1.74 boyundaki genç oyuncun...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.