Yıldız: İşçi sözünü söyledi top şimdi MESS’te

İşveren MESS ile toplu sözleşme masasında anlaşamayan Türk Metal Sendikası, lokal eylemlerin ardından dün ilimizde büyük bir miting gerçekleştirdi. Metal işçilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen mitingde Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, işverene önemli mesajlar verdi. Miting sonrası Sanatçı Kıraç, kulakların pasını sildi. Türk Metal Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız gazetemize açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldız, mitingin son zamanların en büyük mitingi olduğunu ifade ederek MESS’e gereken mesajın verildiğini ifade etti. Her an greve hazır olduklarını da ifade eden Yıldız, grevin amaç değil araç olduğunu da vurguladı. Yıldız, açıklamasında “Başından sonuna kadar süper bir miting oldu. Katılım da çok yüksekti, herkesin beğenisini kazanan çok büyük bir miting gerçekleştirdik. Olaysız, mesajların çok net verildiği hakikaten çok güzeldi. Metal işçisinin derdi gerçekten çok büyük” dedi.

SON YILLARDAKİ EN İYİ MİTİNG

Yıldız, “Siyasetin gölgesinde kalacak bir miting olmasını istemedik. Sadece belediye başkanlarımızı çağırdık. Tahir Büyükakın, İzmit’te değildi. Sadece İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkan yardımcıları geldi. Tahir Büyükakın gelemdi ama desteğini verdi. Valilik, Emniyet Müdürlüğü’nde bize çok yardımcı oldu. Kendi odağında gerçekleştirdiğimiz son yıllarda yapılmış en miting diyebilirim. Metal Sanayicileri Sendikası bu noktada bütün metal işçisi metal sanayilerinin olduğu illerden ilimize akın etti. Bu isyanı eğer işverenler görmüyorsa toplu sözleşmeyle alakalı almış olduğumuz grev kararı var” dedi.

HİÇBİR ZAMAN GREVİ AMAÇ EDİNMEDİK

Başkan Yıldız, “Başkanlar kurulumuz MESS’in tavrını değerlendirip artık greve doğru adım adım yaklaşmış olduğumuzu göstereceğiz. Bunu işveren kesiminin değerlendirmesi lazım. Aksi takdirde perşembenin geliş çarşambadan belli. Kendileri bilir. Genel başkan her açıklamasında eylemse eylem, grevse grev dedi. Bu oraya doğru gidiyor. Altını çiziyoruz bizim amacımız burada grev yapmak değil. Grev toplu sözleşmeden doğan haklı taleplerimizi elde etmek için kullandığımız bir araçtır. Hiçbir zaman grevi amaç edinmedik. Ama tabi işveren tutumu böyle devam ederse biz bu silahımızı kullanmaktan asla imtina etmeyeceğiz” dedi.

ARTIK SÖZ ONLARDA

İşçinin gerekeni yaptığı söz sırasının MESS’te olduğunu ifade eden Yıldız, “Onların bileceği iş. Toplu sözleşmenin masa başında mı yoksa fabrika sahalarında mı biteceği ya barış içerisinde ya da kavga içerisinde sonlanacağı onların tercihi olacak. Biz tercih sunuyoruz onlara. Şu var ki barış için uzlaşı lazım. Uzlaşı için de adım atmak lazım. Biz masayı devirmedik, kapıyı kapatmadık. Müzakereye bu hayatın gerçekleri ve haklı taleplerimiz doğrultusunda her zaman açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu noktada artık işverenlerin, metal sanayicilerinin bileceği iş. Artık söz onlarda” dedi.

İHTİYAÇ HALİNDE DAHA BÜYÜK MİTİNGLER OLACAK

Diğer illerde başka bir miting olup olmayacağının başkanlar kurulu kararıyla belirleneceğini de aktaran Başkan Yakup Yıldız, “İhtiyaç duyulursa tabii ki olacak. Genel başkan da konuşmasında ifade etti. İzmir’den başladı. Manisa, Eskişehir, Bursa, Çerkezköy, Gebze, Sakarya, Ankara sanayinin yoğun olduğu kentlerde lokal eylemler yaparak genel eylemi kentimize taşıdık. Eğer MESS’in tutumu böyle giderse grev kararı zaten alındı. Artık uygulamayla ilgili tarihler ortaya çıkacak. İhtiyaç halinde tabii ki büyük mitingler de olacak” dedi.

KATILIM 120 BİNİ BULDU

Mitinge büyük bir katılım olduğunu da söyleyen Yakup Yıldız, “100 Bin civarında gelen işçimiz var. Genel başkan konuşmasını bitirdiğinde hala Hasan Gemici Spor Salonu tarafından alana kortejler halinde gelen işçiler vardı. Dolphin’in önündeki yolun üzerinde insanlar genel başkanı izliyordu. Alana giren insan sayısı 100 Bin’i bulurken Dolphin’in önündeki yol, Hasan Gemici Spor Salonu tarafından ve Soğu Kışla tarafından gelenleri de katarsak bu sayı 120 Bini bulmuştur diyebiliriz. Basınımızın ilgisine de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.