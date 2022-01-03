Belsa’da yönetimi kongreye gidiyor

Belsa Plaza İş Merkezi Yönetim Kurulu Kat Malikleri Olağan kongresi önümüzdeki Çarşamba günü (5 Ocak) saat 13.00’da Bahane Plus Düğün Salonunda yapılacak. 634 bağımsız bölüm ve 430 kat maliki üyenin bulunduğu kongrede çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre sonraki hafta Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Mevcut Yöneticiler Başkan Fadime Coşkun, Cebrail Çetinkaya ve Mehmet Çalışal bir kez daha aday oldu. Mevcut yönetimin karşısına bir başka listenin çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

TARTIŞMALI KONGRE

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılan olağan kongrede ortalık karışmıştı. Kongrede İzmit Belediyesi Koordinatörü Yaşar Kardaş ve esnaflar adına yöneticiler Fadime Coşkun ve Necdet Polat yeniden aday olmuştu. Bingöllü bir iş adamı tarafından satıl alınan Belsa Plaza B Blok nedeni ile çoğunluk kaybedilmişti. Kongrede başkan adaylığından çekilen Yaşar Kardaş, “Bu kongrede yaşananlar AKP’nin yaptığı bir darbedir. Her şeyden önceden planlanmış. Biz çekiliyoruz. Fadime Hanım zaten AKP Kadın Kolları Üyesi. Her şey açık ve net ortada. Yeni yönetimi kendileri belirlesin” ifadelerini kullanmıştı.