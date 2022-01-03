03 Oca 2022 - 16:16- Gündem G: 03 Oca 2022 - 16:17

Gebze’de halk meclisi toplandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Denizli, Mollafenari, Balçık ve Pelitli mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Gebze’de halk meclisi toplandı mask

Zinnur Büyükgöz’ün ilk durağı Denizli Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle toplantıda bir araya gelen Büyükgöz, yapılan hizmetleri vatandaşlarla paylaştı. Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalle sakinlerine yapılan çalışmaları ve projeleri anlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Denizli’nin ardından sırasıyla Mollafenari, Balçık ve Pelitli mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

Gebze’nin sorunları için gayret gösterdiklerini belirten Büyükgöz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kırsal mahallelerimizde 50 bin 110 ton asfalt ve plentmiks, 184 bin 670 metrekare kaldırım, 190 bin metre elektrik, su, doğalgaz ve yağmur suyu altyapı çalışması, 70 bin metrekare sathi kaplama, 110 bin metre reglaj ve yol iyileştirmesi ve 59 bin 420 metrelik yeni yol açımı çalışmaları yaptık ve yapmayı da sürdürüyoruz. Yeni yılın ilk haftasında halk meclislerini 8 kırsal mahallemizde kurduk. Konuştuk, dinledik dertleştik. En çok da mevcut sorunlara yerinde çözümler ürettik. Toplantılarımıza iştirak eden tüm hemşerilerime teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir kez daha sunmak isterim" ifadelerini kullandı.

03 Oca 2022 - 16:16 İHA Kocaeli- Gündem

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