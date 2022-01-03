Trafo alev alev yandı

Olay, Derince ilçesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ana trafolardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler yükselirken, olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yetkililer, Derince’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.