03 Oca 2022 - 16:17- Asayiş G: 03 Oca 2022 - 16:18

Trafo alev alev yandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Trafo alev alev yandı mask

Olay, Derince ilçesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ana trafolardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler yükselirken, olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yetkililer, Derince’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık

03 Oca 2022 - 16:17 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.531.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu mask
Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu
Kocaeli’de zincirleme kaza: 3 yaralı mask
Kocaeli’de zincirleme kaza: 3 yaralı
20 yıllık öğretmene son veda mask
20 yıllık öğretmene son veda
Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!
Murat Çakmak'ın acı günü mask
Murat Çakmak'ın acı günü
Bu ailedeki herkes ’yangın savar’ mask
Bu ailedeki herkes ’yangın savar’
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL