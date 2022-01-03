Kocaeli İl, Gebze İlçe, 4066 Ada, 6 Parsel, HACIHALİL Mahalle/Köyde kayıtlı, 90/511 arsa paylı, tam hisseli, iş yeri vasıflı 1. kat 4 nolu bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre konu mülkün bulunduğu bina, ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, 2 bodrum, zemin, asma, 4 normal katlı olacak şekilde toplam 7 katlı inşa edilmiştir. Binanın 2. bodrum katında sıgınak, 1.bodrum katında, işyeri, zemin+asma katında 2 isyeri,1.katında 1 isyeri ve diğer normal katlarda her katta 3'er daire olacak şekilde binada toplam 13 bağımsız bölüm bulunmaktadır
03 Oca 2022 - 17:22- Gündem Güncelleme: 03 Oca 2022 - 17:25
Gebze'de 296 m² işyeri icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 296 m² işyeri icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.