03 Oca 2022 - 17:22- Gündem G: 03 Oca 2022 - 17:25

Gebze'de 296 m² işyeri icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 296 m² işyeri icradan satılıktır

Gebze'de 296 m² işyeri icradan satılık mask

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 4066 Ada, 6 Parsel, HACIHALİL Mahalle/Köyde kayıtlı, 90/511 arsa paylı, tam hisseli, iş yeri vasıflı 1. kat 4 nolu bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre konu mülkün bulunduğu bina, ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, 2 bodrum, zemin, asma, 4 normal katlı olacak şekilde toplam 7 katlı inşa edilmiştir. Binanın 2. bodrum katında sıgınak, 1.bodrum katında, işyeri, zemin+asma katında 2 isyeri,1.katında 1 isyeri ve diğer normal katlarda her katta 3'er daire olacak şekilde binada toplam 13 bağımsız bölüm bulunmaktadır 

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03 Oca 2022 - 17:22 - Gündem

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