03 Oca 2022 - 17:25- Gündem G: 03 Oca 2022 - 17:26

Kandıra'da 1149 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kandıra'da 1149 m² tarla icradan satılıktır

Kandıra'da 1149 m² tarla icradan satılık mask

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Saepetçi Köyü sınırları içinde, Köyaltı Mevkinde yer alan 120 ada, 77 parsel numaralı "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy yerleşik alanına 400 metre, İzmit-Kandıra Yoluna 5 km,ilçe merkezine 18 km, İzmit şehir merkezine 30 km mesafededir. Yakın çevresinde köy evleri, tarım alanları, orman alanı, baraj gölü, inşa aşamasında olan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve tarımsal yapılar bulunmaktadır. 

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# Sanayi

03 Oca 2022 - 17:25 - Gündem

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