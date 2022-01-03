Kandıra'da 1149 m² tarla icradan satılık

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Saepetçi Köyü sınırları içinde, Köyaltı Mevkinde yer alan 120 ada, 77 parsel numaralı "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy yerleşik alanına 400 metre, İzmit-Kandıra Yoluna 5 km,ilçe merkezine 18 km, İzmit şehir merkezine 30 km mesafededir. Yakın çevresinde köy evleri, tarım alanları, orman alanı, baraj gölü, inşa aşamasında olan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve tarımsal yapılar bulunmaktadır.
# Sanayi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.