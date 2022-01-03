03 Oca 2022 - 17:26- Gündem G: 03 Oca 2022 - 17:32

Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacaktır

Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak mask

İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2-Geçici/ İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

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03 Oca 2022 - 17:26 - Gündem

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Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak mask
Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak
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