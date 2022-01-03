Gölcük’te 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi

Gölcük Belediyesi, 2021 yılında ilçede ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımı sürdürdü. Bu kapsamda orta hasarlı olup onarım ve güçlendirmesi yapılmayan ya da metruk haldeki (Denizevler’deki 50 bina ve eski sanayi alanındaki 10 bina hariç, toplamda 150) 90 bina yıkılıp enkazı kaldırıldı. Bina yıkımları ile ilçede bir yandan can güvenliği anlamında alanları dönüşten Gölcük Belediyesi, çalışmalar ile ilçede görsel kirliliğin de oluşmasının önüne geçiyor.