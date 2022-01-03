03 Oca 2022 - 17:32- Gündem G: 03 Oca 2022 - 17:37

Gölcük’te 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi

Gölcük Belediyesi, ilçede güvenlik sorunu oluşturan, sosyal yönden de riskler taşıyan 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi.

Gölcük’te 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi mask

Gölcük Belediyesi, 2021 yılında ilçede ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımı sürdürdü. Bu kapsamda orta hasarlı olup onarım ve güçlendirmesi yapılmayan ya da metruk haldeki (Denizevler’deki 50 bina ve eski sanayi alanındaki 10 bina hariç, toplamda 150) 90 bina yıkılıp enkazı kaldırıldı. Bina yıkımları ile ilçede bir yandan can güvenliği anlamında alanları dönüşten Gölcük Belediyesi, çalışmalar ile ilçede görsel kirliliğin de oluşmasının önüne geçiyor.
# Sanayi
# GÖLCÜK BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Gölcük zabıtası denetimlerini aralıksız sürdürüyor mask
Gölcük zabıtası denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Sezer: Hayatta olmazsa olmaz şey, vatandır   mask
Sezer: Hayatta olmazsa olmaz şey, vatandır  
Hasaneyn Yasakdüzü Spor Tesisleri ihalesi 29 Eylül’de mask
Hasaneyn Yasakdüzü Spor Tesisleri ihalesi 29 Eylül’de
Tarihi Çardak Güreşlerinde Altın Kemerin Sahibi Nedim Gürel oldu mask
Tarihi Çardak Güreşlerinde Altın Kemerin Sahibi Nedim Gürel oldu
Gölcük Belediyesi sağanak yağışa karşı önlem aldı mask
Gölcük Belediyesi sağanak yağışa karşı önlem aldı
Gölcük’te şehitlerimiz dualarla anıldı   mask
Gölcük’te şehitlerimiz dualarla anıldı  
Gölcük yine “Türkiye Geçilmez” dedi mask
Gölcük yine “Türkiye Geçilmez” dedi
Sezer tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkmaya devam ediyor mask
Sezer tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkmaya devam ediyor
Başkan Sezer, bir sözünü daha yerine getiriyor   mask
Başkan Sezer, bir sözünü daha yerine getiriyor  
Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü mask
Atıl tarihi hamam hat müzesine dönüştü

03 Oca 2022 - 17:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.531.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak mask
Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak
Kandıra'da 1149 m² tarla icradan satılık mask
Kandıra'da 1149 m² tarla icradan satılık
Gebze'de 296 m² işyeri icradan satılık mask
Gebze'de 296 m² işyeri icradan satılık
Gebze’de halk meclisi toplandı mask
Gebze’de halk meclisi toplandı
Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu   mask
Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu  
Körfez’de ücretsiz halk oyunları kursları başladı   mask
Körfez’de ücretsiz halk oyunları kursları başladı  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL