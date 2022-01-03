Gazeteci Şenol Gök son yolculuğuna uğurlandı

Aliağa ilçesinde yaşayan gazeteci Şenol Gök (56), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Gazeteci Gök’ün ani ölümü, meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Şenol Gök için Aliağa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazeteci Gök, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Uzunhasanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Birçok gazetenin sahipliğini ve genel yayın yönetmenliğini yapan Şenol Gök, evli ve iki çocuk babasıydı.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.