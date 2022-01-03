Narkotik polisinin 2021 raporu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Kent genelinde toplamda 3 bin 528 olaya müdahale eden narkotik polisi, 5 bin 955 şahsı gözaltına alarak, haklarında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslardan 736’sı tutuklanırken, 196’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 bin 23 şahıs ise serbest bırakıldı.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde ise toplamda 3 ton 953 kilo 372 gram esrar, 706 kök kenevir, 99 bin 867 captagon, 59 kilo 701 gram afyon sakızı, 48 kilo 97 gram bonzai, 76 kilo 328 gram metamfetamin, 2 bin 917 ecstasy, 183 kilo 750 gram skunk, 362 kilo 51 gram eroin, 1 kilo 782 gram kokain, 72 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında 88 tabanca, 2 bin 88 fişek, 26 adet tüfek, 135 terazi ve 247 bin 480 TL para ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.