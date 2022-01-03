03 Oca 2022 - 21:21- Gündem G: 03 Oca 2022 - 21:24

Başkan Vekili Çakmak'tan açıklama

Büyükşehir Başkan Vekili Çakmak, İzmit Milli İrade Meydanı Projesi Tanıtım Programına yönelik iddialara yanıt verdi
Başkan Vekili Çakmak'tan açıklama mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşar Çakmak, İzmit Milli İrade Meydanı Projesi ve projenin tanıtım toplantısına ilişkin İzmit Belediyesi’nin iddialarına karşılık açıklama yaptı. Tanıtım programında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’a yer ayrılmadığı yönündeki iddialara şiddetle karşı çıkan Başkan Vekili Çakmak, doğruları gizlemeye çalışmanın boşa bir gayret olduğunu, İzmit halkının sonsuz basiretine güvendiklerini dile getirdi.  

 

İZMİT’E VİZYON KATAN PROJELER

Başkan Vekili Yaşar Çakmak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kente vizyon katacak projelerimizden biri olan İzmit Milli İrade Meydanı Projemizin tanıtım programının ardından, İzmit Belediyesi’nin yaptığı talihsiz ve mesnetsiz açıklamayı üzüntüyle okumuş bulunmaktayım. Büyükşehir Belediyemiz, İzmit ilçemizle ilgili vizyoner projeler hazırlamakta ve bunları tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Son dönemde İzmit için hayata geçirdiğimiz ve hayalini kurduğumuz projeler belli ki birilerini rahatsız etmektedir.

 

GIPTAYLA TAKİP EDİYORLAR

İzmit’e tek bir çivi bile çakmayan İzmit Belediyesi’nin beceriksiz yönetimi Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi, Yeni Yürüyüş Yolu Projesi gibi çalışmalarımızı gıptayla takip ederken, halkımızla paylaştığımız SEKA Kültür Havzası ve Milli İrade Meydanı gibi projelerin de hazımsızlığını yaşamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu şehir için hazırladığı her proje ortak akıl ile üretilmiş, kentin ihtiyaçlarına karşılık gelen, şehrimizi yeni ve modern bir vizyonla geleceğe taşıyan projelerdir. İzmit Milli İrade Meydanı Projesi de işte böyle bir anlayışın ürünüdür.

 

EMİRŞAH TORUN PROTOKOLDEN TAKİP ETTİ

İzmit Belediyesi yönetimi, projeye katkı sunmak yerine köstek olmaya gayret göstermekte, üstelik bunları yaparken de doğruların üstünü örtmeye çalışmaktadır. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’a tanıtım programında yer ayrılmadığının iddia edilmesi ise akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Program boyunca kendisiyle özellikle ilgilendiğim ve sohbet ettiğim Sayın Emirşah Torun, toplantıyı protokolün de yer aldığı kendisi için en önden ayrılan koltuktan takip etmiştir.

 

CEVABI İZMİT HALKI VERECEKTİR

İzmit halkından doğruları gizlemeyi şiar edinenler burada bir kez daha duvara toslamış, bir yalanları daha gün yüzüne çıkmıştır. İzmit’e tek bir çivi bile çakmadıkları gibi yapılacak işlere de takoz koymaya kalkanlar, günü geldiğinde en güzel cevabı yine İzmit halkından alacaklardır. Çok değerli İzmit halkına saygılarımla…’’

 

# İzmit belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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03 Oca 2022 - 21:21 - Gündem

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