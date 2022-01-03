03 Oca 2022 - 21:48- Gündem G: 03 Oca 2022 - 21:49

CHP’li Günan, yeni yıla evlilik teklifi ile girdi

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Mehdi Kaan Günan, 2022'ye girerken bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Sıla Türkmen'e evlilik teklifinde bulundu

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
CHP’li Günan, yeni yıla evlilik teklifi ile girdi mask
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Kentimizin tanınan isimlerinden  CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Mehdi Kaan Günan İstanbul'da bir restoranda yeni yılın gelişini kız arkadaşı Sıla Türkmen ile birlikte kutladı. Günan yeni yılı karşılarken kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Sıla Türkmen ise, erkek arkadaşının bu teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Muhasebeci olan kız arkadaşı Sıla hanımdan ‘evet’ yanıtını alan CHP'li eski başkan, büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Yeni yılı birlikte karşılayan çift, böylece evliliğe giden yolda ilk adımı atmış oldu.
# chp

03 Oca 2022 - 21:48 - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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