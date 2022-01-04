04 Oca 2022 - 02:00- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 02:01

Eşi evi terk edince kendini doğalgaz borusuna astı

 İzmit Kadıköy Mahallesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde kendisini doğalgaz borusuna asmış halde bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Eşi evi terk edince kendini doğalgaz borusuna astı mask

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Doğu Kışla mevkisinde bulunan 6 katlı bir binanın 3.katında ikamet eden ve kendisinden yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki Kemal Can’ın evinden gelen koku üzerine komşuları durumu kardeşlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye ekipleri eşliğinde balkondan girdikleri 3. kattaki dairede Kemal Can’ı doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kemal Can’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Can’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Serbest olarak çalışan ve tespih sattığı öğrenilen Kemal Can’ın bir süre önce eşinin 3 çocuğunu da alarak evini terk etmesi üzerine bunalıma girdiği ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Geçen sene de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Can’ın ölümü ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 

# sağlık

04 Oca 2022 - 02:00 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.554.912 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Otomobillerin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı mask
Otomobillerin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı
Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu mask
Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu
Kocaeli’de zincirleme kaza: 3 yaralı mask
Kocaeli’de zincirleme kaza: 3 yaralı
20 yıllık öğretmene son veda mask
20 yıllık öğretmene son veda
Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!
Murat Çakmak'ın acı günü mask
Murat Çakmak'ın acı günü
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL