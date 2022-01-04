Eşi evi terk edince kendini doğalgaz borusuna astı

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Doğu Kışla mevkisinde bulunan 6 katlı bir binanın 3.katında ikamet eden ve kendisinden yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki Kemal Can’ın evinden gelen koku üzerine komşuları durumu kardeşlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye ekipleri eşliğinde balkondan girdikleri 3. kattaki dairede Kemal Can’ı doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kemal Can’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Can’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Serbest olarak çalışan ve tespih sattığı öğrenilen Kemal Can’ın bir süre önce eşinin 3 çocuğunu da alarak evini terk etmesi üzerine bunalıma girdiği ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Geçen sene de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Can’ın ölümü ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.