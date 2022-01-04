Rasheed Akanbi: Takımım için her şeyi yaparım

Kocaelispor’un Menemenspor’dan transfer ettiği kanat oyuncusu Rasheed İbrahim Akanbi ilk röportajını yaptı. Genç Nijeryalı, yeşil siyahlı kulübe çabuk adapte olduğunu belirtti ve “Kocaelispor’a geldiğim için Allah’a şükrediyorum. Takımım için her şeyi yapacağım” dedi.
ANTRENMAN SONRASI KONUŞTU
Ümraniyespor deplasmanı öncesi hazırlıklarını Yeniköy’de yer alan Edis Sport Center’de sürdüren Kocaelispor’un yeni yüzü Rasheed İbrahim Akanbi antrenmanın ardından basın mensuplarının karşısına ilk kez çıktı. Samimi bir görüntü veren Rasheed, adaptasyon sürecini çabuk atlattığını belirtti.
ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
Kocaelispor’a katkı sağlamayı çok arzu ettiğini ifade eden 22 yaşındaki futbolcu şu ifadelere yer verdi: En başka Allah'a şükretmek istiyorum. Böylesi güzel bir şehre, güzel bir takıma geldiğim için “Elhamdüllillah” diyorum. Bir an önce takıma katılıp elimden gelenin en iyisini yapmak, Süper Lig hedefi doğrultusunda takıma katkı sağlamak istiyorum.
SICAKKANLI İNSANLARSINIZ
Alışma sürecini kısa sürede aştım. Birkaç yıldır Türkiye’deyim ve Müslümanım. Müslüman olduğum için ve siz de Müslüman olduğunuz için buradaki adaptasyon sürecini çabuk geçtim. Nijerya benim evim, Türkiye de öyle. Sıcakkanlı insanlarsınız. Takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyoruz. Her şeyden çok memnunum.
BUNUN EN BÜYÜK SEBEBİ ALLAH’TIR
Bireysel değil takım olarak, kolektif olarak iyi olmamız lazım. Birbirimize katkı sağlamamız ve elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü futbolda zafer kazanıldığı zaman sadece futbolcuların değildir, başkanındır, hocanındır, şehrindir. Yani, bütün takımındır. İki sezon öncesine kadar amatör liglerdeydim. Bugün bu noktadaysam bunun en büyük sebebi Allah’tır.
SİZ ÇALIŞIN, ALLAH DA SİZE YARDIM EDER
Ben günde 5 defa namaz kılar ve gece de dua ederim. Dinine bütün bir insanım, çalışmayı da çok severim. Eğer takım için çalışırsanız Allah da size yardım ediyor. Her zaman oynadığım takımlarda takım için oynamaya çalıştım. O yüzden Allah da bana yardım etti. Böyle de mücadele etmeye devam edeceğim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.