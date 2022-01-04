04 Oca 2022 - 09:33- Spor G: 04 Oca 2022 - 09:34

Akçay: 4 ya da 5 transfer yapmak istiyoruz

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zorlu Ümraniyespor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akçay, 1 stoper, 2 merkez...

Erdem ÖVÜÇ
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Akçay: 4 ya da 5 transfer yapmak istiyoruz mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zorlu Ümraniyespor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akçay, 1 stoper, 2 merkez orta saha, 1 kanat forvet ve 1 de santrafor katmak istediklerini belirtti. Akçay öte yandan sezonun ikinci yarısında rakiple boğuşan bir takım oluşturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

ÜMRANİYE MAÇINDAN SONRA NETLEŞECEK

Sezonun ilk 8 haftası ile ikinci 8 haftası arasında farklar olduğunu belirten Akçay şu ifadelere yer verdi: Yönetimimiz ile birlikte kadro planlaması ile ilgili çalışıyoruz. Sanıyorum Ümraniye maçından sonra her şey netleşecek. Sezonun ilk yarısında kurduğumuz takımımız çok iyi bir performans göstermese de düşündüğümüz puan skalasının ortalamasına yaklaştı. Sezonun ilk 8 maçında 16 puan aldık, son 8 maçında ise 8 puan aldık.

RAKİPLERİMİZİ RAHATSIZ EDECEĞİZ

Mazeret üretmek istemiyorum. Bu nedenle eksiklikler, problemler gibi şeyleri konuşmak yerine “O puanları toplayamadık” demek daha doğru olur. İkinci yarı yarış daha sıkı, puan kazanmak daha zor olacak. Amacımız camiamızı en iyi şekilde temsil etmek ve onun mücadelesini vermek. Sahada da rakibi rahatsız eden, rakiple boğuşan bir takım oluşturmak olacak.

8 NUMARA İHTİYACI DAHA FAZLA

En problemli yerimiz orta sahamızdı. Merkeze 2 futbolcu takviyesi yapmak istiyoruz. Bunlar 6 ve 8 mevkilerinde oynayan oyuncular olacak ama 8 numara oynayan oyuncu ihtiyacımızın daha fazla olduğunu biliyoruz. Dino'ya alternatif olarak denediğimiz oyuncuların isteneni verememesi, beklentilerin çok altında kalması yeni bir santrfor arayışını gündeme getirdi. Onu da halletmek üzereyiz.

ALTERNATİF TÜRK STOPER

Kenar oyuncularımızla da ilgili belki alternatif birisini da katabiliriz. Savunmamızda Hasan'ın sakat olması stoper ihtiyacımız varmış gibi gösterse de Hasan'ın dönüşüne kadar çok fazla maç oynayacağımız için alternatif bir Türk stoper bakıyoruz. Şu anda Türkiye'de gerek sol bek gerekse de stoper konusunda biraz problemler var ama tespitlerimiz de var.
# Kocaelispor

04 Oca 2022 - 09:33 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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