04 Oca 2022 - 09:37- Gündem G: 04 Oca 2022 - 09:38

Kuruçeşme’de tramvay için 130 adet fore kazık çakıldı

Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi kapsamında, tramvay geçişini sağlayacak köprüde 130 adet fore kazık imalatı tamamlandı

Kuruçeşme’de tramvay için 130 adet fore kazık çakıldı mask

Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi kapsamında mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Tramvay geçişini sağlayacak 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı tramvay üstgeçidi için 130 adet fore kazık imalatı tamamlanırken, köprü ayaklarında başlık kirişi ve temel betonarme çalışmaları devam ediyor

ÜSTGEÇİTLER YAYA KULLANIMINA AÇILDI

Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi kapsamında bölgede bulunan özel hastane ile İzmit Lisesi önüne iki adet, birisi 59 diğeri 52 metre uzunluğunda yeni modern yaya üstgeçitleri inşa edildi. Tüm imalatları tamamlanan üstgeçitlerin asansörlerinin faal hale getirilmesi için çalışma yapılırken üst geçitler yaya kullanımına açıldı.

TRAMVAYIN GEÇECEĞİ KÖPRÜ

Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı tramvay üstgeçidi için 130 adet fore kazık çakıldı. Orta ayaklarda betonarme çalışmaları kapsamında, başlık kiriş, temel beton çalışmaları yapılıyor. Sahada alt yapı çalışmaları sürdürülüyor.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak.

04 Oca 2022 - 09:37 - Gündem

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