Olay, 10 Aralık tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede hırsızlık meydana geldiğine dair ihbarı değerlendiren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayının şüphelisi A.G. isimli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G. isimli şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
04 Oca 2022 - 09:38- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2022 - 09:39
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hırsızlık olayına karışan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.