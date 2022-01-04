04 Oca 2022 - 09:38- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 09:39

Hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hırsızlık olayına karışan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı mask

Olay, 10 Aralık tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede hırsızlık meydana geldiğine dair ihbarı değerlendiren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayının şüphelisi A.G. isimli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G. isimli şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04 Oca 2022 - 09:38 İHA Kocaeli- Asayiş

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