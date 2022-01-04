Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Gebzepor’un Başkanı Recep Avcı, bir süredir yürüttüğü başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akşam saatlerinde konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcı, “Gebzespor’un önünü tıkamamak adına Gebzespor Kulüp başkanlığından istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.
04 Oca 2022 - 09:39- Spor Güncelleme: 04 Oca 2022 - 09:40
Gebzespor Başkanı Recep Avcı istifa etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocaeli temsilcisi Gebzespor’un Başkanı Recep Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.