04 Oca 2022 - 09:39- Spor G: 04 Oca 2022 - 09:40

Gebzespor Başkanı Recep Avcı istifa etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocaeli temsilcisi Gebzespor’un Başkanı Recep Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gebzespor Başkanı Recep Avcı istifa etti mask

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Gebzepor’un Başkanı Recep Avcı, bir süredir yürüttüğü başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akşam saatlerinde konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcı, “Gebzespor’un önünü tıkamamak adına Gebzespor Kulüp başkanlığından istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

04 Oca 2022 - 09:39 İHA Kocaeli- Spor

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