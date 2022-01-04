Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı şahısların DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin 4’ü yabancı uyruklu toplam 10 şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 şahsın ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.
04 Oca 2022 - 09:50- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2022 - 09:51
Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı
Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 terörist yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.