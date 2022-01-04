04 Oca 2022 - 09:50- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 09:51

Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 terörist yakalandı.
Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı şahısların DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin 4’ü yabancı uyruklu toplam 10 şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 şahsın ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

04 Oca 2022 - 09:50 İHA Kocaeli- Asayiş

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