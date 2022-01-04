04 Oca 2022 - 09:55- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 09:59

İşçileri taşıyan minibüs devrildi! 8 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde işçi servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi! 8 yaralı mask

Otoyolun Ankara istikameti Gebze gişeler mevkisinde N.P. idaresindeki 34 LAP 797 plakalı işçi servisi, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Devrilen minibüste 8 işçi yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
# sağlık

04 Oca 2022 - 09:55 - Asayiş

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