04 Oca 2022 - 09:58- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 10:01

İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. 

İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti! mask

Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde O.Ç.K. ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.Ç.K. göğsünden bıçakla yaralandı.  Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık

04 Oca 2022 - 09:58 - Asayiş

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