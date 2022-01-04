İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti!

Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde O.Ç.K. ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.Ç.K. göğsünden bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.