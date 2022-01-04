Başiskele Belediyesi 2021’de 896 çiftin nikâhını kıydı

Kocaeli’nin en fazla nüfus artış hızına sahip ilçesi Başiskele’de her geçen yıl nikâh işlemleri de artıyor. Başiskele Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından, ilçede ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda 896 çiftin nikâhı kıyıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ GENÇ ÇİFTLERİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI

Başiskele’de belediyecilik hizmetleri kadar gönülden işleri de çok önemseyen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 2021 yılında da Başiskeleli hemşerilerinin en mutlu günlerinde yanlarında olarak dünya evine giren çiftlerin sevinç ve heyecanlarına ortak oldu. Bazı çiftlerin nikâhını kendisi kıyan Başkan Özlü, bazı genç çiftlerin nikâh şahidi oldu. Hemşehrilerinin düğün ve nikâh davetlerine de icabet eden Başkan Özlü, komşularının gönüllerine dokunarak gönül belediyeciliğini ilçede tüm hızıyla sürdürdü.

ÇİFTLERE ANLAMLI HEDİYELER

Başiskele Belediyesi, ilçede dünya evine giren çiftlere Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan Ailem kitabını ve nikâhlarında imza attıkları kalemi hediye etti.

2022’DE AİLEYE DAHA BÜYÜK DEĞER VERİLECEK

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün 2022 Yılını “ Kadın ve Aile Yılı” ilan etmesinin ardından toplumun temelini oluşturan aile kurumu için ilk adımlarını atan çiftler, Başiskele’de daha huzurlu ve mutlu bir yuva kurmanın da kapısını aralayacak. İlçede kadın ve aileye dair “Konumuz Aile” sloganıyla 2022’de çeşitli etkinlikler, seminerler, eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Başkan Özlü’nün de seçim beyannamesinde söz verdiği ve 2021 yılı Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Başiskele Belediyesi Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nin kapısı ardına kadar tüm Başiskelelilere açık olacak.