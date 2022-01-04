Ömer Tuğ’a ilk A takım antrenmanında övgü dolu sözler

Kocaelispor’da Dino’nun sakatlığı, Bahattin’in kadro dışı kalması ve Mevlüt Erdinç’in tercih edilmemesi nedeni ile yeşil siyahlılar sezonun son haftalarında ofans hattında büyük sorunlar yaşadı. Özelikle kazanılabilecek Altınordu ve Menemen maçları kaybedildi, yarıştan geri kalındı. Yeşil siyahlılar 9 numara pozisyonunda Diop ve Tissdel’den gol ummak zorunda kalırken bir an önce Dino’nun sakatlığının geçmesi ve takıma dönmesi umut edildi.
2003 DOĞUMLU
Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanına Elit U-19 takımının santrforu Ömer Tuğ da katıldı. Hereke Yıldızspor’da yetişen, Fenerbahçe alt yapısında da oynayan 2003 doğumlu golcü 2-1 kazanılan U-19 ile Erzurumspor maçında attığı golün dışında mücadelesi ile de hayli dikkat çekti. Bu sezon 3 golü bulunan İzmitli futbolcu öte yandan Menemenspor ağlarına 2 gol birden bırakmasını bildi.
PROFESYONEL OLMASI BEKLENİYOR
A takımla ilk antrenmanına çıkan Ömer’in soğuk kanlılığı ve sakinliği dikkatlerden kaçmadı. Yarım sahada yapılan çift kale maçta da oyunu ile farkını gösteren Ömer Tuğ, Mustafa Reşit Akçay ve teknik kadro tarafından sık sık övgü dolu sözler aldı. 19 yaşındaki futbolcunun kısa bir zaman dilimi içinde profesyonel sözleşmeye imza atacağı düşünülüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
K.s - Düşünmek ne demek alın oynasın çocuk
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.