Fethiye ve Yeşilova devam, Rauf Orbay tamam

İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara yeni, konforlu ve modern alanlar yaratmayı sürdürüyor. Yalnızca üst yapı ile kalmayan ve kentin önemli noktalarında altyapı çalışmaları da gerçekleştiren İzmit Belediyesi 3 büyük projeyi de aynı anda yürüttü. Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi gerilim hatlarının yer altına alınması işi ve Rauf Orbay Sokak yenileme çalışmalarını aynı zamanlarda gerçekleştiren İzmit Belediyesi, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.



RAUF ORBAY TAMAM!

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun olarak kullanılan bölgelerden Rauf Orbay Sokak’ta yenileme çalışmalarını tamamladı. Yenileme çalışmaları tamamlanan sokağın aydınlatma çalışmalarının da bitmesiyle sokak kullanıma açıldı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in cadde esnafıyla birlikte ilk ışıklarını yaktığı Rauf Orbay Sokak ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.



FETHİYE VE YEŞİLOVA’DA ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

Fethiye Caddesi ve yan yollarında kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi işi hızla devam ederken, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde de gerilim hatlarının yer altına alınma çalışmaları güvenlik önlemleri alınarak sürüyor. Kentin iki ayrı bölgesinde aynı anda devam eden çalışmalar tamamlandığında İzmitliler, kente yakışan iki ayrı modern ve konforlu alana kavuşacak.