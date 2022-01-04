04 Oca 2022 - 10:40- Gündem G: 04 Oca 2022 - 10:50

Fethiye ve Yeşilova devam, Rauf Orbay tamam

Fethiye Caddesi, Yeşilova Turan Güneş Caddesi ve Rauf Orbay Sokak’ta aynı anda çalışma yürüten İzmit Belediyesi, Rauf Orbay Sokağı yeni çehresiyle İzmitlilerin hizmetine sundu

Fethiye ve Yeşilova devam, Rauf Orbay tamam mask

İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara yeni, konforlu ve modern alanlar yaratmayı sürdürüyor. Yalnızca üst yapı ile kalmayan ve kentin önemli noktalarında altyapı çalışmaları da gerçekleştiren İzmit Belediyesi 3 büyük projeyi de aynı anda yürüttü. Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi gerilim hatlarının yer altına alınması işi ve Rauf Orbay Sokak yenileme çalışmalarını aynı zamanlarda gerçekleştiren İzmit Belediyesi, vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. 


RAUF ORBAY TAMAM!

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun olarak kullanılan bölgelerden Rauf Orbay Sokak’ta yenileme çalışmalarını tamamladı.  Yenileme çalışmaları tamamlanan sokağın aydınlatma çalışmalarının da bitmesiyle sokak kullanıma açıldı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in cadde esnafıyla birlikte ilk ışıklarını yaktığı Rauf Orbay Sokak ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. 


FETHİYE VE YEŞİLOVA’DA ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

Fethiye Caddesi ve yan yollarında kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi işi hızla devam ederken, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde de gerilim hatlarının yer altına alınma çalışmaları güvenlik önlemleri alınarak sürüyor. Kentin iki ayrı bölgesinde aynı anda devam eden çalışmalar tamamlandığında İzmitliler, kente yakışan iki ayrı modern ve konforlu alana kavuşacak. 

# İzmit belediyesi, Sokak
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmit Belediyesi’nden Yürüyüş Yolu için ilk eleştiri mask
İzmit Belediyesi’nden Yürüyüş Yolu için ilk eleştiri
Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor mask
Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor
Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok mask
Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok
Hürriyet ve ailesi, yeni yıla İzmitliler ile birlikte girdi mask
Hürriyet ve ailesi, yeni yıla İzmitliler ile birlikte girdi
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi mask
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi
İzmit Belediyesi, sosyal yardımlarla 2021 yılında da binlerce kişiye dokundu mask
İzmit Belediyesi, sosyal yardımlarla 2021 yılında da binlerce kişiye dokundu
Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak mask
Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak
Sarıca: İSU’nun algı SMS’leri karşılık bulamayacak mask
Sarıca: İSU’nun algı SMS’leri karşılık bulamayacak
Hürriyet: 2022’de de  halkımızın yanında olacağız mask
Hürriyet: 2022’de de  halkımızın yanında olacağız
İzmit Belediyesinden Serdar  Mahallesi’ne yeni beton yol  mask
İzmit Belediyesinden Serdar  Mahallesi’ne yeni beton yol 

04 Oca 2022 - 10:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.554.912 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir’den muhtarlara temizlik malzemesi ve dezenfektan desteği mask
Büyükşehir’den muhtarlara temizlik malzemesi ve dezenfektan desteği
Çayırova için 31 bin metrekarelik park mask
Çayırova için 31 bin metrekarelik park
CHP’li Günan, yeni yıla evlilik teklifi ile girdi mask
CHP’li Günan, yeni yıla evlilik teklifi ile girdi
Başkan Vekili Çakmak'tan açıklama mask
Başkan Vekili Çakmak'tan açıklama
Gölcük’te 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi mask
Gölcük’te 90 binanın yıkımı gerçekleştirdi
Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak mask
Büyükşehir'e ait 13 adet işyeri kiraya verilecek 1 adet işyeri satılacak
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL